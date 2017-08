APAE de Mogi das Cruzes recebe R$ 50 mil de emenda destinada pelo deputado André do Prado

Foi assinado na tarde desta terça-feira, 15, um convênio de R$ 50 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzes, fruto de uma emenda encaminhada pelo deputado André do Prado. O evento aconteceu no Palácio dos Bandeirantes com a presença do governador Geraldo Alckmin, do vereador Farofa Macedo; do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Sadao Sakai, e da ex-vereadora, Odete Sousa.

Para o deputado André do Prado, estes recursos são fundamentais para que a entidade possa investir na compra de equipamentos que possam auxiliar no atendimento as pessoas. “Conheço o trabalho da entidade e meu objetivo é contribuir a fim de que os serviços possam ser ampliados”, comentou. O recurso será destinado à compra de equipamentos de saúde que auxiliem nos tratamentos de fisioterapia e fonoaudiologia, entre outras áreas.

O parlamentar ressaltou que tem trabalhando para ajudar as entidades a desenvolverem suas atividades a ações. “Não há dúvidas que instituições como as APAEs, por exemplo, prestam um excelente serviço sócio-educativo que merecem todo o nosso apoio. Como deputado estadual, tenho batalhado na Assembleia Legislativa, a fim de que estas entidades tenham recursos disponíveis no orçamento do Governo do Estado para continuar prestando seus serviços e para ampliar sua capacidade de atendimento à população”, lembrou.

Esta não é a primeira vez que o deputado André do Prado encaminha emendas parlamentares para a APAE de Mogi das Cruzes. Em anos anteriores, o parlamentar fez questão de colocar a entidade na sua lista de prioridades.

O presidente da APAE de Mogi das Cruzes, João Montes, agradeceu ao deputado pela disponibilização destes recursos. Segundo ele, a entidade atende a 600 pessoas com deficiência intelectual, a maioria crianças do Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano.

A APAE local tem quase 50 anos de fundação e presta serviços gratuitos a pessoas com deficiência de diferentes diagnósticos. Para isso, conta com uma equipe multidisciplinar que atende as áreas de educação, saúde e assistência social.