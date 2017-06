Anunciados festeiros da Festa do Divino de 2018

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes já tem os seus casais de festeiros e capitães de mastro para a edição do ano que vem. O bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, anunciou Wilamis Roberto Chaudar Santana e Sandra Alves de Siqueira Chaudar Santana como os festeiros e Mauro de Assis Margarido, o ‘Maurinho Despachante’, e Cícera Alecsandra de Oliveira Margarido como capitães de mastro. Os nomes – até então mantidos em segredo – foram revelados pouco antes do início da Santa Missa de Corpus Christi, na manhã desta quinta-feira (15/06), na Catedral de Sant´Anna, em Mogi das Cruzes.

O engenheiro eletricista Wilamis Chaudar, de 46 anos, e a recepcionista Sandra Chaudar, de 41 anos, são pais de Wilamis Roberto Santana Chaudar Júnior, de 22 anos. Eles que já foram capitães de mastro em 2014 acreditam que agora a missão de festeiros aumenta. “Sabemos da responsabilidade e estamos cientes que podemos fazer da nossa festa igualmente especial. É uma emoção muito grande, e esperamos corresponder à altura, sempre contando com o apoio da Associação Pró-Festa do Divino, dos amigos, familiares e voluntários”, diz Wilamis. Para Sandra, estar à frente de uma das festividades mais tradicionais da Cidade é gratificante: “É claro que levamos um susto ao sermos convidados pelo bispo, nunca esperamos, mas o Divino Espírito Santo providencia e se fomos escolhidos vamos fazer de tudo para que esta festa seja tão linda como as anteriores”. Eles receberam o convite do bispo diocesano na noite de segunda-feira passada, mas somente na quarta-feira deram a resposta positiva ao religioso.

Também surpreso ficou o casal de capitães de mastro, que tem uma vida religiosa ligada à Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Alto do Ipiranga. O vereador Maurinho Despachante, de 43 anos, e a esposa Alecsandra, de 43 anos, contam que receberam o telefonema na noite desta quarta-feira, ou seja, poucas horas antes de terem os seus nomes divulgados.

“Para nós, o convite foi uma surpresa muito grande, e jamais esperávamos por isso. Mas toda missão de Deus é assim. São surpresas que Ele coloca nas nossas vidas e nos capacita para desenvolver os trabalhos que vêm”, afirmam Maurinho e Alecsandra. Há 18 anos eles atuam na Sagrado Coração de Jesus e estão envolvidos em movimentos da Igreja, como o Encontro de Casais com Cristo, as quermesses da própria paróquia e os eventos que ocorrem em outras igrejas e na Mitra Diocesana. Eles são pais de Victória, de 21 anos, Lucas, de 14 anos, e Pedro, de 7 anos. “Toda a nossa vida é muita doação, dedicação e humildade. E esse é o segredo para que tudo corra bem”, destaca o capitão de mastro.

Compromissos

Nesta segunda-feira (19/06), os casais de festeiros e capitães de mastro serão apresentados na Associação Pró-Divino. Mas já neste sábado eles participam de um evento no Parque Municipal – Francisco Affonso de Mello, na Serra do Itapeti. Às 10 horas será celebrada uma missa pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini. Esta celebração faz parte do “Junho Verde”, instituído pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente de Mogi das Cruzes. Na oportunidade será lançado o “Projeto Divino Verde de Sustentabilidade”, que terá a participação das entidades que atuam na quermesse da Festa do Divino, dos voluntários, patrocinadores, fornecedores e demais envolvidos na festividade religiosa e folclórica.