Ano novo, corpo novo

Uma das promessas de fim de ano mais comuns é “Este ano vou ser fitness”. É por isso que, em janeiro, as inscrições nas academias disparam, afinal, todos querem conquistar o corpo ideal para o verão. No entanto, Réveillon, carnaval e férias são datas onde pessoas se entregam às tentações do momento. É aqui que chega a famosa indagação: “Como manter os treinos em meio aos churrascos e convites para tomar cerveja?”.

Para manter a saúde e o corpo em forma nessa temporada, o profissional de Educação Física da Academia Ação, Leandro Nakazawa, dá dicas de como se preparar para essa época. Para ele, quem deseja alcançar a meta é primordial manter o foco no treinamento, “Para manter ou ganhar é preciso ter um foco, um objetivo. Não adianta falar que vai vir três vezes por semana, na outra semana vir uma e na outra não vir, isso não é regularidade”, comenta.

Se para tudo na vida precisamos de foco e metas, cuidar da alimentação também requer algumas observações necessárias para ter um resultado eficaz. “É bom recorrer a uma alimentação leve, mas que forneça os nutrientes que a pessoa precisa, principalmente carboidrato e proteína. Por isso é sempre indicado se consultar com um nutricionista”, avisa o professor. Além disso, ele ressalta os erros cometidos pelos alunos no modo de se alimentar, “As pessoas erram muito na alimentação, comem demais ou comem de menos. É bom lembrar que é indispensável se alimentar antes de treinar, para ter energia e disposição”.

Para iniciantes

Já para quem é iniciante, é bom se atentar aos cuidados que deve ter nos primeiros dias de treinamento. “Quando a pessoa é iniciante a gente orienta a aprender a treinar, ou seja, eu prezo mais pelo movimento, não o peso. Tem gente que chega aqui e já quer colocar peso, achando que é a carga que irá dar resultado. No início, é bom prezar pelo movimento, ganhar coordenação motora e melhorar a resistência, depois vamos estimular a dificuldade, colocar mais peso e intervalos de descanso mais curtos”, sugere.