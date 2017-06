Aniversário de Arujá terá atrações

COM diversas apresentações, o tradicional ato cívico realizado na manhã de quinta-feira, dia 8, na Praça Benedito Ferreira Franco (Coreto), marcou o aniversário de 58 anos de emancipação político-administrativa e 165 anos de fundação de Arujá.

Na sexta (9), as pessoas que forem à Praça do Coreto poderão assistir ao show da banda cover de Charlie Brown Jr., Ralé, às 20 horas, enquanto no Centro Residencial a atração principal será o cantor Thiaguinho. Negreestyle e Pagalera completam a programação do dia.

O primeiro fim de semana de shows do aniversário de Arujá terminou, mas a população arujaense ainda poderá acompanhar apresentações de grandes nomes da música nacional na atualidade gratuitamente até o próximo domingo, 11 de junho. As atividades de sábado (10) seguem com shows gospel a partir das 14 horas, além da apresentação do cantor Dilsinho, pela primeira vez na cidade, às 22 horas, e os grupos locais Thyão Mac e Willian Borges. Apesar de os shows serem gratuitos à população, interessados podem adquirir ingressos para camarotes e área VIP junto à empresa vencedora do processo licitatório e responsável pelo evento. Os canais de atendimento são o telefone (11) 96079 7177 e o site ticket360.com.

Domingo

A responsabilidade de fechar a programação de shows ficará com velhos conhecidos de Arujá: Jads e Jadson, que voltam ao município após três anos. Antes deles, a arena recebe Sistema Neutro e Black King, a partir das 19 horas.

Já o Encontro das Nações, que continua até dia 25, terá uma apresentação de Fit Dance da Academia Atitude, às 17 horas e uma oficina de catira, às 19h.