Andando pela cidade

No sábado, dia 10, foi inaugurada a primeira parte uma das obras de mobilidade urbana mais importantes da cidade, o Complexo Viário Tirreno Da San Biagio. Após décadas vivendo na sombra da lenda de uma cidade dividida pela linha do trem, criando a Mogi de cima e a Mogi de baixo, foi dado o primeiro passo para melhorar o trânsito da cidade.

Sabemos que a obra não agradou a muitos, que reclamam da largura do túnel. Mas a verdade é que a obra será fundamental para acabar com as intermináveis filas esperando o trem passar. Esse atraso não condiz com a Mogi moderna que está sendo construída e, finalmente, deixaremos de ter uma Mogi mais desenvolvida do que a outra.

A essas obras viárias se junta a criação do Corredor Leste-Oeste, que ganhou o nome de avenida das Orquídeas e ligará Mogi ao Rodoanel, atravessando os distritos de Brás Cubas e Jundiapeba e, assim, também contribuir para desafogar a avenida Francisco Ferreira Lopes. Quem passa por ali nos horários de pico sabe como é necessário ter uma dose de paciência para conseguir chegar até Suzano.

Todos sabemos como a mobilidade urbana é o grande desafio de Mogi, feita para ser pequenina e que não está suportando as décadas de crescente desenvolvimento. É um dos mais constantes pedidos da população da cidade que está cada vez mais inchada e que tem mais de um carro para cada dois habitantes. E, além disso, existem também entraves ambientalistas e jurídicos que impedem certos avanços quando o assunto é mobilidade urbana.

Mas os investimentos não devem ficar por aqui. É preciso investir no transporte alternativo e, sobretudo nas melhorias do transporte público, para convidar a população a deixar o carro em casa.

É, queridos leitores, a nossa Mogi está crescendo. O nosso grande desejo é que assim continue, com uma atenção especial para a periferia para que todos tenham a oportunidade de contribuir para uma cidade mais justa.

CHARGE DA SEMANA