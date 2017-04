Bonita, dedicada e inteligente, Ana Paula Oliveira Zanatta, 34, deixou a carreira em uma multinacional para estar mais próxima da família. Neste ano adquiriu a franquia e comanda a unidade mogiana da Vaccine Care, com mais de 20 tipos de vacinas e o propósito de oferecer atendimento humanizado e personalizado em sua clínica ou em domicílio. Nascida em Uberlândia-MG, da infância recorda as tardes na casa da bisa Irineia, regadas a bolacha Maria e água adoçada. Aos 16 anos passou em Odontologia na Federal de Uberlândia, mas não se identificou com o curso. Dois anos depois optou por estudar Farmácia pela USP de Ribeirão Preto e ainda concluiu em 2012 pós-graduação em Gestão Empresarial pela FGV. “Decidi fazer Farmácia pela possibilidade de criar ativos para a cura a partir da infinidade de moléculas disponíveis”, defende.

Ana Paula Zanatta | Farmacêutica

Aos 14 anos dava aulas particulares de Química, Física e Matemática, até entrar na faculdade. Já cursando Odontologia, fez um ano de estágio de iniciação científica dentro da faculdade. Como farmacêutica e na área de desenvolvimento de produtos atuou em multinacionais como GlaxoSmithKline, Sanofi e Johnson’s, até inaugurar a Vaccine Care em janeiro deste ano. Atualmente mora no Aruã, e está casada há sete anos com o também farmacêutico José Luiz. É mãe de Izadora, 4, Raphael, 2. Em família, gostam bastante de viajar, especialmente para hotéis-fazenda. Na cozinha, sabe tudo da gastronomia mineira e adora fazer pão de queijo, feijão tropeiro e bolo de cenoura. Sagitariana, se diz persistente e dedicada, porém muito imperativa. Seu estilo é o clássico renovado e adora saias pretas. Sua cor é o rosa antigo e perfuma-se com J’Adore, da Dior.Adora ler, recomenda Lobão – 50 anos a mil, autobiografia do músico com o jornalista Claudio Tognolli. Na telinha, se deliciou com A Pele que Habito, de Pedro Almodóvar. Apaixonada por Paris, sonha em um dia morar na capital francesa, mas também adora a pluralidade cultural da Cidade do México. No Brasil, sua paixão é a atmosfera cosmopolita da cidade de São Paulo. Seu projeto é tornar a Vaccine Care a maior clínica de vacinas do Alto Tietê. Cristã e praticante do amor ao próximo, foi com os pais Tanya, 57, e José Donizetti de Oliveira, 56, que aprendeu a ser generosa. Também defende a ideia de que as pessoas devem definir seu caminhos com suas próprias escolhas e valores. Sua frase: “O que eu quero é ser feliz: positividade sempre!”