Meiga, mas com muita garra dentro do octógono e no tatame, Ana Julia de Oliveira Mariano, 18, a Ana Baby, ficou sob os holofotes após participar da novela global “A Força do Querer”, onde lutou com a personagem Jeiza, interpretada por Paolla Oliveira. Na vida real, é faixa preta em judô e luta também MMA e jiu-jitsu. Em dezembro, participará de um torneio de MMA em Bragança Paulista e já se prepara para o mundial de jiu-jitsu em 2018 na Califórnia. Nascida em Mogi, foi criada no bairro Alto do Ipiranga. Da infância recorda os primeiros contatos com as artes marciais, aos cinco anos. Atualmente, faz faculdade de Fisioterapia na Uninove. Depois de ter sido convidada por uma amiga para treinar kickboxing, se apaixonou pelo MMA. “Foi amor à primeira porrada”, diverte-se.

Ana Baby | Atleta

Ana Baby iniciou sua trajetória nas artes marciais aos cinco anos, na extinta academia Amigos do Judô, em Mogi. Entre os sete e 14 anos, integrou a equipe Judô Clube, até ir para São José dos Campos, onde obteve grandes conquistas nas equipes da Academia Desportiva da Polícia Militar e da Secretaria de Esporte e Lazer, chegando a integrar a seleção brasileira de Judô, no ano passado. Entre os títulos, destaque para o Campeonato Paulista e para a terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Hoje integra a equipe Atos da Arena Extreme. Mora no Alto do Ipiranga e há dois anos namora o também judoca Lincoln Neves. Quando não está no tatame, gosta de relaxar com a família assistindo filme. Boa de garfo, sua predileção vai para os doces. De Leão, herdou do signo a determinação, porém se diz muito nervosa e de pavio curto. “Choro muito facilmente”, confessa. A lutadora pratica jiu-jítsu de segunda a sexta-feira, kickboxing três vezes por semana e também realiza treino funcional para aprimorar a parte física. Gosta de se vestir com um estilo mais esportivo, e prefere o conforto de uma camiseta e um par de chinelos. Sua cor favorita é o rosa e se perfuma com White Blue, de Dolce & Gabanna. Indica o livro ShinHagakure – Pensamentos de um Samurai Moderno, de Jorge Kishikawa e, na tela, o seriado Grey’s Anatomy. Adorou conhecer a Alemanha, onde teve a oportunidade de conhecer atletas de outros países e de treinar o inglês. No Brasil, a sua cidade favorita é Olímpia-SP, que já visitou várias vezes. Seu sonho de consumo, revelado pela sua mãe, é iPhone e tênis novos e mais modernos. Seu projeto é um dia ingressar no UFC. Evangélica, frequenta a Igreja Viver em Cristo. A filha de Lidiane Ramos de Oliveira Mariano, 36, e Leandro Eloi Mariano, 39, aprendeu com os pais a nunca desistir. Acredita também que sempre devemos seguir aquilo que amamos. Sua frase: “Nunca abra mão dos seus sonhos por terceiros”.