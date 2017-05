Amantes dos impressos

COM a chegada dos meios digitais, muitas pessoas começaram a especular que o impresso se tornaria obsoleto. No entanto, a rapidez e a modernidade da era da Internet não tomou o coração dos aficionados pelas páginas físicas. A durabilidade e credibilidade dos meios impressos segue conquistando a preferência de quem não troca por nada o imediatismo da tela do computador, tablet ou smartphone pelo prazer de ter em mãos histórias ontadas em jornais, revistas e livros.

Cursando Jornalismo em plena era digital, Heitor Gerevini, de 19 anos, não é um jovem típico amante das novas mídias. Ele confessa, inclusive, seu saudosismo com os meios tradicionais. “Ler numa tela de smartphone é um exercício trabalhoso, em que o usuário tem que dar zoom e arrastar o dedo para acompanhar as linhas. Além disso, lendo no papel a vista se cansa menos, e não existem baterias para serem descarregadas. Confesso que sou saudosista quando o assunto é leitura, e nada substitui o cheiro e o toque do papel”, conta.

Ele lembra também que o impresso tem mais credibilidade, apesar do on-line ser mais acessível. “Acredito que as pessoas se informem mais no digital, pela facilidade no acesso. Porém, o meio físico ainda possui mais credibilidade”, reforça Heitor.

Credibilidade

A estudante Natália Almeida admite que se distrai facilmente quando lê as coisas através da tela do celular ou do computador. Ela conta que sempre achou incrível o jeito pelo qual as pessoas se informavam e como os livros “transportam” o leitor para outro mundo. “Cresci vendo as pessoas se informarem pelo jornal, tudo levado a sério, era um meio rápido, dava a notícia no dia seguinte ao fato. Sempre fui apaixonada por histórias, pela leitura, o cheiro de papel enquanto folheava me faz sentir parte daquilo”, conta.

Natália enaltece que a mídia digital é tão importante quanto a impressa, porém, as “fake news” podem acabar se tornando um perigo para os leitores e usuários da web. “Uma notícia falsa ou mal escrita viraliza em questão de segundos. Por isso, surge um preconceito com o meio digital, e o impresso, por sua tradição, é considerado melhor em questão de credibilidade”, explica.

Já Sersi Bardari, professor e escritor, é amante da literatura e dos jornais desde pequeno e admite que não conseguiu se adaptar ao digital. “Prefiro livros e jornais físicos, pela possibilidade de folheá-los, de sentir o cheiro do papel, de ler virando a página e não rolando uma tela. O professor fomenta que apesar da mídia digital ser rápida em publicar notícias, este espaço não dá tempo para que o leitor reflita sobre o assunto, além de tudo poder ser deletado posteriormente. Já no impresso, aquela informação ficará registrada, fazendo com que tenha mais credibilidade. No futuro, o escritor acredita que a mídia física irá se reinventar. “O que os meios impressos têm de oferecer aos leitores é aquilo que ele não encontra no mundo digital, que é o aprofundamento da informação. Os meios impressos podem oferecer uma reflexão ponderada, baseada em investigação “.