Aluna do Gaspar Vaz é diplomada vereadora estudantil

A aluna Roberta Moussa Barbosa, de 11 anos, do Colégio Gaspar Vaz foi diplomada no “Parlamento Estudantil 2017”, na categoria vereadores infanto-juvenis, na segunda-feira (5), em solenidade na Câmara Municipal. O projeto dela dispõe sobre o funcionamento 24 horas dos Postos de Saúde do município. A nona edição do programa contou com a participação de 46 estudantes de escolas públicas e particulares da Cidade, que tiveram a a vivência do processo legislativo por meio da simulação do exercício do mandato de vereador.

Para a diretora-pedagógica do Colégio Gaspar Vaz, Teresa Lucia dos Anjos Brandão, a escolha da aluna Roberta foi uma honra para a escola: “Os jovens se preocupam, sim, com o futuro do nosso País, da nossa Cidade. E eles, com as suas ideias, podem fazer a diferença num futuro próximo”.

A estudante Roberta diz que a experiência de ter vivido esse momento, representando a escola onde estuda, foi bem marcante. “Foi bem legal e eu fiquei bem contente, até por ter sido a primeira vez que participei. Se o meu projeto for aprovado, vou contribuir com a população mogiana. Apesar do nervosismo, de estar em uma tribuna, jamais vou esquecer desta semana, para mim, uma das mais importantes da minha vida. Pretendo participar do ano que vem, também, e vou me esforçar ao máximo para que isso ocorra”, destaca Roberta.