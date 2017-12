Alumifran reabre em novo endereço no centro

A Alumifran, especializada em comércio e distribuição de embalagens e artigos para festas, reabriu a unidade do centro na última sexta-feira (15). A nova unidade continua na rua Barão de Jaceguai, mas agora no número 443, em um espaço provisório. A Alumifran atenderá neste novo endereço por cerca de um ano, período enquanto acontece a obra de restauração do antigo imóvel. “É com imensa alegria que informamos o inicio das atividades em nosso novo endereço. Agradecemos a compreensão de todos e o carinho que recebemos durante este período”, agradece o sócio-proprietário Luiz Cláudio França.

A loja matriz havia fechado as portas após um incêndio que aconteceu na madrugada do dia 22 de outubro. Houve desabamento do teto e perícias indicam que a causa foi falha elétrica.