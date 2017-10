Alumifran mantém atendimento de clientes no Mogilar

A direção da Alumifran Descartáveis, loja mogiana especializada em comércio e distribuição de embalagens e artigos para festas, informa que a partir desta segunda-feira (23/10) o atendimento aos clientes será feito exclusivamente na unidade do Mogilar, que funciona na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 626. Também comunica que providências já estão sendo adotadas para que a loja matriz, no Centro da Cidade, possa ser reaberta no prazo mais curto possível após ter sido destruída por um incêndio na madrugada deste domingo (23/10).

No Mogilar, o atendimento aos clientes será feito de segunda-feira a sábado, em horário comercial. A unidade dispõe de toda a linha de produtos comercializada pela Alumifran, referência neste segmento e com mais de 30 anos de história no comércio mogiano.

“Pedimos a compreensão dos nossos clientes e estaremos fazendo o possível para atender todos os pedidos na loja do Mogilar enquanto tomamos providências na unidade matriz, no Centro”, ressaltou o proprietário Luiz Cláudio França.

A loja matriz, na esquina da Rua Barão de Jaceguai com a Rua Presidente Rodrigues Alves, foi atingida por um incêndio na madrugada deste domingo. Por armazenar grande quantidade de produtos descartáveis, as chamas se espalharam rapidamente. Houve desabamento do teto, porém, nenhum ferido.

As causas do fogo ainda são investigadas, mas a direção da Alumifran já determinou providências para avaliar as condições estruturais do prédio visando a reabertura da unidade, com todas as condições de segurança, o quanto antes.

“Essa é a nossa unidade principal, está localizada no Centro e foi planejada para o funcionamento da loja. Felizmente o incêndio ocorreu num horário em que o comércio já estava fechado e não machucou ninguém. Neste momento, estamos avaliando os prejuízos e estudando as ações necessárias para retomar o funcionamento da loja assim que possível”, comentou França, que é diretor da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC).

Maiores informações sobre o funcionamento da loja do Mogilar podem ser obtidas pelo telefone 4790-5880.