Alto Tietê terá sua primeira feira dedicada totalmente ao setor de beleza

A cidade de Poá vai receber nos dias 5, 6 e 7 de agosto a primeira edição da Expoá Beleza, feira que reunirá mais de 40 expositores, entre profissionais do setor de cabelo, maquiagem, estética, saúde, bem-estar, entre outros. O local da feira será na já consolidada Praça dos Eventos, que os últimos anos vem recebendo as principais feiras do Alto Tietê. Além dos expositores, a feira promete apresentar aos visitantes diversas atrações como Concurso de Barbeiros, palestras, workshops e apresentações. Para o organizador Daniel Leite, a expectativa é reunir cerca de 10 mil visitantes nos três dias de feira, oferecendo uma excelente oportunidade para fomentar o crescimento do setor na região.

“O Alto Tietê precisava de um projeto como este. A Expoá Beleza será muito importante para os profissionais da beleza, pois eles acabam indo buscar o conhecimento técnico e as novidades na capital, pois nunca tivemos uma feira do tipo em nossa região. Nosso objetivo é inovar o mercado, com a exposição e comercialização de novidades de várias marcas consolidadas no mercado e de profissionais com grande reconhecimento”, afirma.

Daniel aposta no potencial do segmento para transformar a feira no principal evento da beleza do Alto Tietê. “Nossa intenção é movimentar ainda mais esse mercado, com novas parcerias e empresas, para fazer da região uma referência no setor”, completa o organizador.

Outro idealizador da feira, Thiago Santos, crê que o segmento da beleza é um dos mais exponenciais do mercado, mesmo em tempos de recessão econômica. Por isso, acredita que a Expoá Beleza deve atrair um excelente público e fomentar o setor na região. “Atualmente, a beleza é um dos segmentos que mais crescem. A gama de empresas que irá atuar na feira e a quantidade de produtos e novidades expostas vai abrir a mente de muitos profissionais, agregando muito conhecimento e informação”.

Uma das grandes atrações da feira será o Concurso de Barbeiros, primeiro que será realizado no Alto Tietê. Serão quatro categorias: fade, freestyle, barba e desenho. A inscrição custa R$ 100, sendo que R$ 20 serão destinados a compra de cestas básicas para instituições de caridade. Serão R$ 12 mil em prêmios como equipamentos, cadeiras e máquinas profissionais para barbeiros.

O horário de funcionamento da feira será das 10 às 21 horas nos dias 5 e 6 de agosto (sábado e domingo), e das 9 às 21 horas no dia 7 (segunda-feira). O ingresso de entrada será 1 kg de alimento não perecível – exceto açúcar, sal e macarrão.