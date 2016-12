Alta do IPTU acompanha inflação

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou na terça-feira, 13, o projeto de lei complementar número 5 de 2016 que atualiza em 8,79% os valores cobrados pelo IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana). A correção é baseada no IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado) e será cobrada a partir de 2017.

Segundo o projeto de lei complementar, de autoria do prefeito Marco Aurélio Bertaiolli (PSD), os recursos provenientes do IPTU serão aplicados em saneamento, creches, saúde, transporte, regularização fundiária, infraestrutura urbana, lazer, esporte, cultura, entre outras ações. O acréscimo porcentual incide sobre os valores do metro quadrado de terrenos.

O reajuste reflete sobre o valor venal do imóvel, sendo que o prefeito, na justificativa ao projeto, argumenta que os montantes usados como referência no lançamento do IPTU mogiano são inferiores aos praticados pelo mercado. Nas tabelas I e II da Lei Complementar número 3 de 2001 é possível consultar o valor do metro quadrado atual (ainda sem o acréscimo) das principais vias da cidade.

Em 2017, continuará em vigor a isenção para imóveis estritamente residenciais, em terrenos de até 500 metros quadrados e que não superem os 50 metros² de área construída, desde que o dono não tenha outras propriedades. Os contribuintes que obtiveram o benefício em exercícios anteriores precisam requerer a isenção a partir de janeiro do ano que vem, com declaração de que as características do imóvel foram mantidas.