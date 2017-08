Almoço em prol da Apae reúne mais de 1,2 mil pessoas

O Frango à Brasilicata, organizado e promovido pela Loja Maçônica “Lealdade e Sabedoria Ricardo Strazzi” no Clube de Campo de Mogi das Cruzes, no último domingo (06/08) foi um sucesso, com público recorde. Mais de 1,2 mil pessoas estiveram no salão de festas do clube para degustar o prato cuidadosamente preparado pelo chef Valdir Stilhano e outros 13 cozinheiros.

“Foi um grande evento, tanto pela mobilização de pessoas interessadas em ajudar a APAE, como também pela oportunidade de encontrar amigos. Uma tarde fraterna e muito agradável. Não tenho palavras para agradecer tamanho empenho e compromisso de todos, com o bem estar social dos alunos da APAE”, declarou Eduardo de Jesus Rodrigues, presidente da Loja Maçônica, ao fim da festa. Segundo ele, nas primeiras edições, realizadas na quadra da APAE eram servidos 400 pratos e depois cresceu para 600 e, agora acima dos mil pratos. “Isso demonstra, é claro, a solidariedade das pessoas e, principalmente a vontade em colaborar para a continuidade de um lindo trabalho que nosso patrono Ricardo Strazzi idealizou e desenvolveu por décadas na APAE”, completou. O empresário Miguel Nagib, amigo de longa data de Ricardo Strazzi também esteve no evento junto com sua família. “É muito bom poder ver que o sonho do meu amigo em cuidar das pessoas com deficiência não apenas se propagou como está sendo mantido”, disse.

Diversas autoridades, como o prefeito Marcus Melo (PSDB), os deputados estaduais Andre do Prado (PR) e Luiz Carlos Gondim Teixeira (SD), além dos veeradores municipais José Francimário Vieira de Macedo, o Farofa (PR) e Mauro de Assis Margarido, o Maurinho do Despachante (PSDB), prestigiaram o almoço e anunciaram apoio à Apae mogiana. ”A APAE sempre foi referência de trabalho sério e de qualidade. A Prefeitura tem apoiado e continuará apoiando no que for necessário. Queremos que esta entidade continue o lindo trabalho de quase cinco décadas”, disse Marcus Melo. “Toda a verba arrecadada com este evento e outras ações nos ajudam a fazer a contrapartida de projetos, além do custeio com profissionais da área médica e projetos sociais. Sem essa ajuda da comunidade, teríamos ainda mais dificuldades para manter os serviços e atendimento multidisciplinar e social”, conta o presidente da APAE João Montes.