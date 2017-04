A Associação Força Amigos da Baixada (Aafb) promove no dia 1º de maio, feriado, a partir do meio-dia, o 1º Almoço Caipira Beneficente, no Centro Poliesportivo e Didático Aafb (avenida Francisco Rodrigues Filho, 8028, Botujuru, em frente à padaria Mogi-Guararema. O primeiro lote de convites custa R$ 25 e crianças até 10 anos não pagam. O evento tem presença confirmada das duplas Ícaro & Diego, Marcos & Bueno e Douglas e Diego.

Inf: 9.4881-4724.