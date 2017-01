Com vocação para Pedagogia desde criança, Aline Ribeiro Castilho de Moraes, 32, comanda há três anos o Colégio Evolução e Crescimento, em César de Souza. A escola atende cerca de 40 alunos até o 5º ano do Ensino Fundamental e, para este ano letivo, adotou o aplicativo Diário Escola, para maior interação com os pais. Mogiana, cresceu no Mogilar e Rodeio e recorda que, desde muito nova, já era apaixonada pelo ensino. “Eu brincava de escolinha com os meus irmãos”, explica. Formou-se em Educação Física pela Faculdade do Clube Náutico Mogiano em 2006 e, em 2015, concluiu o curso de Pedagogia pelo Cotemar. “Minha escolha foi algo que nasceu comigo, não houve influência de ninguém da família”, afirma.

Aline Ribeiro Castilho | Pedagoga

Aos 12 anos digitava trabalhos de alunos da faculdade. Aos 16 aflorou seu lado empreendedor, quando abriu uma papelaria onde prosseguiu com os trabalhos de digitação e também deu aulas de informática. Foi professora de Educação Física no colégio Joana D’Arc e, depois de formada, abriu a sua própria academia de treinamento personalizado, a Alto Astral, no Mogilar, que manteve atividades por sete anos, quando deu início ao seu projeto de abrir o colégio, que em 2017 inicia seu terceiro ano. “Foi um grande desafio lidar com todos os trâmites necessários para a abertura do colégio”, conta. Aline mora em César de Souza e é casada há quatro anos com o engenheiro Luiz, pai de suas filhas Anabelle, 11, Yasmin, 6, e a pequena Caroline, de 1. Em família, gostam de sair para passear, viajar e ir à praia. Confessa que cozinhar não é o seu forte, mas revela que adora massas e comida japonesa. Seu estilo é casual, gosta da cor vermelha e elege o perfume Gabriela Sabatini como o seu favorito. Gostou de ler A Mágica do Sucesso, de David J Schwart, e recomenda o filme Milagres do Paraíso, de Patricia Riggen. Em suas viagens, destaca a tranquilidade do povo baiano quando esteve em Salvador-BA. Seu sonho de consumo é morar em um sítio, em Mogi mesmo. Já seu projeto maior é o crescimento da escola. Espírita, é filha de Ernesto Casarejos Castilho, 60, e de Tânia Maria Ribeiro Castilho, 57, e irmã de Henrique e Bruno, com os pais aprendeu a sempre batalhar pelos seus sonhos e nunca desistir. Na vida, considera que o importante é valorizar a família e amar mais as pessoas. A sua frase: “Viver intensamente cada minuto, cada segundo, cada desejo”.