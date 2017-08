Álbum de Retratos é atração no SESI Mogi

O SESI Mogi das Cruzes recebe no próximo dia 4 de agosto, sexta às 20h, o cantor e compositor Vidal Assis, com apresentação de lançamento de seu novo disco, Álbum de Retratos. A entrada é gratuita e os ingressos estão disponíveis pelo sistema Meu SESI na página www.sesisp.org.br/meu-sesi.

Em parcerias com o poeta Hermínio Bello de Carvalho, o título do álbum refere-se tanto aos personagens que saltam da poesia, quanto aos retratos rítmicos e harmônicos das melodias de Vidal Assis. Seu estilo desfila entre o samba e suas variações (samba de roda, samba dolente e partido-alto) afoxé, capoeira, toada e baião.

Unem-se a esse repertório vários clássicos, que vão de Zé Keti (1921-1999) a Paulinho da Viola (1942). Oportunidade para apreciar as obras de sua parceria com Hermínio Bello de Carvalho – Num Ciúme Só, Algas, Ao Revés, Álbum de Retratos, Nem sempre, Nem jamais, Teatro de Revista, Bola no Bola, Baderna da Glória, Com o Diabo no Corpo, Engano Seu, Queira Deus e Tribeira, entre outras.

Sobre Vidal de Assis

Carioca e brasileiríssimo em sua abrangência de sotaques, Vidal de Assis, é um cantor de timbre veludoso e compositor de talento da nova geração da música popular brasileira, compondo sozinho e com uma gama de parceiros musicais como Hermínio Bello de Carvalho, Elton Medeiros, Fátima Guedes, Moyseis Marques, Sérgio Fonseca, Pedro Amorim, Maurício Carrilho, dentre outros.

Repertório:

Num Ciúme Só – Vidal Assis/Hermínio Bello de Carvalho (HBC)

Algas – Vidal Assis/ HBC

Ao Revés – Vidal Assis/ HBC

Álbum de Retratos – Vidal Assis/ HBC

Nem Sempre, Nem Jamais – Elton Medeiros/Vidal Assis/ HBC

Teatro de Revista – Vidal Assis/ HBC

Bola no Bola – Vidal Assis/ HBC

Baderna da Glória – Vidal Assis/ HBC

Com o Diabo no Corpo – Vidal Assis/ HBC

Engano Seu – Vidal Assis/ HBC

Queira Deus – Vidal Assis/HBC

Tribeira – Vidal Assis/HBC

Folhas no ar – Elton Medeiros/ HBC

Mascarada – Elton Medeiros/Zé Keti

O Sol Nascerá – Elton Medeiros/Cartola

Timoneiro – Paulinho da Viola/ HBC

Onde a dor não tem razão – Elton Medeiros/Paulinho da Viola

Pressentimento – Elton Medeiros/ HBC

Ficha técnica

Voz: Vidal Assis | Bateria e percussão: Marcus Thadeu | Piano e Acordeon: Fernando Leitzke | Sopros: Denize Rodrigues | Violão de sete cordas, arranjos e direção musical: Lucas Porto.