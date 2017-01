Água: ainda é preciso economizar

Sempre que chegamos ao verão, o problema é sempre o mesmo: em alguns pontos do País, fortes chuvas destroem cidades inteiras. Por outro lado, a falta d’água, associada a um problema de gestão dos recursos públicos e falta de prevenção, deixa milhares de cidadãos sem uma gota para beber, lavar roupa e cozinhar. As duas situações são alarmantes e mostram uma falta de preparo em lidar com a importância da água. Já que é uma situação tão recorrente, comum praticamente a todo o início de ano, quando o calor teima mais em aparecer, por que até hoje ninguém criou uma solução para que pessoas parem de sofrer tanto com o excesso de água, como da falta dela?

As enchentes são objeto de reclamação de muitos cidadãos, não só nas cidades que perderam pessoas nas chuvas, mas também em municípios como Mogi, que é alvo constante de enchentes, especialmente na região central. No entanto, não podemos atribuir a culpa apenas aos problemas estruturais da cidade, cujos projetos arquitetônicos não acompanharam o crescimento da população e o desenvolvimento do próprio município. Sabemos que ainda há muito a ser feito pelas autoridades, manutenção e construção de piscinões e limpeza de bocas-de-lobo. Mas a responsabilidade não é só deles.

É preciso culpar também o próprio cidadão. Sim, caro mogiano que joga lixo na rua e acha que seu pacote vazio de salgadinho não vai fazer diferença, você também é culpado pelas enchentes. Não adianta querer culpar o governo sendo que nós mesmos não conseguimos exercer a nossa cidadania corretamente.

Já quem sofre com a falta d’água nas torneiras tem outros problemas para resolver. Nos últimos anos, as represas da região viram seu nível cair de forma drástica. Graças a Deus, o problema foi amenizado mas não é por isso que devemos gastar água de forma irresponsável.

A população clama por soluções das prefeituras, mas aqui, a dica é apostar na prevenção: adquiram caixas d’água para as suas residências e apenas utilizem a quantidade de água necessária. Nada de lavar o quintal em dias de chuva ou usar a água da mangueira para “varrer” a calçada. O planeta agradece e nós também.

