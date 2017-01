Adultos também brincam!

CONFESSO que, mesmo hoje na minha fase adulta, eu sou apaixonado por brinquedos! Ainda mais aqueles que lembram demais a minha infância. E tenho certeza que para muitos de vocês não é diferente, pois sempre existe aquele brinquedo que guardamos de recordação e não deixamos ninguém mexer, não é mesmo? Se tem alguém que não tem saudade dos brinquedos da época de criança, que atire a primeira pedra! Um segredo nosso: Com três anos de idade ganhei uma sanfona de brinquedo, que fazia barulho como uma de verdade. Guardo-a até hoje. É uma das maiores relíquias da minha vida!

E as lojas de brinquedos estão atentas a isso. O proprietário da Totoco’s Brinquedos, Fabrício Saavedra Alabarce, me contou um pouco dessa relação dos adultos com os brinquedos. “A procura não é muito grande, mas existe. Várias vezes escutamos aqui na loja quando um adulto comenta algo do tipo: ‘Nossa! Ainda existe esse jogo! Eu brincava disso quando era criança!’”, conta.

Fabrício também fala das compras que os pais fazem para os filhos para relembrar sua época de infância. “É muito legal porque muitos pais compram o brinquedo que marcou a infância deles para os próprios filhos. Com certeza será um momento em que os pais irão brincar com eles, fortalecendo laços familiares”. Mas ele conta que os adultos procuram bastante também por brinquedos para eles, como carrinhos colecionáveis, jogos e Lego.

Claro que não pude deixar de perguntar ao Fabrício quais era os brinquedos ou brincadeiras que ele mais gostava quando criança. Até porque quando falamos de infância dá uma saudade, não é? “No final da minha infância começou a era dos videogames, mas consegui aproveitar muito o fato de morar numa rua bem tranquila então bola, bicicleta e jogo de tacos marcaram muito minha infância”, conta.