ACMC anuncia Empreendedores do Ano

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) anunciou na quarta-feira (04) os ganhadores do Prêmio Empreendedor do Ano 2017. O Empreendedor do Ano terá cinco categorias e a premiação será entregue no dia 27. Escolhidos através de pesquisa realizada com os associados, os homenageados 2017 são: Dayane Hipólito (Comércio), Rosana Tomaz Novaes (Empreendedorismo Feminino), Lúcia Midori Shintani Nomura (Prestador de Serviços), Patrícia Correia Guerra (Profissonal Liberal) e Tokuji Hoshino (Tradição).

A entrega do Prêmio Empreendedor do ano 2017 será no próximo dia 27, a partir das 19 horas, no Espaço La Vince, numa noite de festa em comemoração aos 97 anos de fundação da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, uma das 10 maiores do Estado de São Paulo.

“Há quase quatro décadas a ACMC teve a iniciativa de comemorar seu aniversário com um reconhecimento às pessoas que contribuem para o fortalecimento da atividade empresarial na Cidade. Isso se tornou uma tradição valorizada, de grande repercussão e que estimula o empenho cada vez maior dos nossos empresários”, comenta o presidente da ACMC, Marco Zatsuga. “Esse é o maior evento da Associação Comercial e mostra a força do empreendedorismo para a sociedade”, completa.