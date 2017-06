Acabei de ter filho, e agora?

O nascimento de uma criança é um momento muito especial, e que enche a família de alegria. Nesta época, é comum as atenções voltarem somente aos recém-nascidos, porém as mamães também precisam de ter cuidados especiais, afinal, o corpo dela acabou de passar por grandes mudanças e precisa de tempo para voltar ao normal.

Conhecido como puerpério ou resguardo, o período pós-parto se divide em três períodos, de acordo com o obstetra Carlos Gennari: imediato, a partir da saída da placenta até duas horas depois do parto, mediato, que vai da terceira hora até o décimo dia, e o tardio, que vai do 11º ao 40º dia.

No primeiro período podem ser comum algumas hemorragias e cólicas, pois é o momento que o útero está voltando ao lugar. Já na fase Mediata, andar é a principal orientação do médico. “Quanto mais rápido as mamães andarem, mais diminui o risco de trombose”, frisa. A higiene íntima também é muito importante: de acordo com Gennari, a utilização de água e sabão é o necessário para manter a cicatriz da cesariana ou da episiotomia livre de possíveis infecções. Além disso, em todos os períodos é preciso ter uma boa alimentação. Comer bem não é comer muito. O almoço típico brasileiro, com arroz, feijão, bife e batata frita, é rico em elementos que uma mulher no puerpério precisa para se recuperar bem, além de frutas e legumes”, ressalta. Também é fundamental ingerir água quase que o tempo todo, por conta da amamentação.

O intervalo para se relacionar sexualmente também precisa ser respeitado, pois caso exista relação sexual antes da quarentena, o risco de uma infecção puerperal, diretamente no útero, se torna muito maior, podendo proporcionar a perda do órgão ou até mesmo a morte. A recomendação vale tanto para parto normal quanto cesárea.

O médico ainda deixa claro que as consultas médicas precisam ser frequentes para ter a certeza de que o corpo está se recuperando bem, e que qualquer tipo de medicamento só pode ser ingerido com orientação médica.