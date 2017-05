“Abelhinhas” recebem a visita dos festeiros e capitães de mastro

As voluntárias da barraca da Associação Pró-Festa do Divino, responsáveis pela confecção dos tradicionais doces e salgados da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, receberam a visita dos festeiros e capitães de mastro, na terça-feira (2), na Casa da Festa, no Mogilar. A coordenadora Márcia Andere fez uma oração, dando o pontapé oficial aos trabalhos feitos pelo grupo de voluntárias, chamadas carinhosamente de “Abelhinhas do Divino”. A Festa do Divino será realizada entre os dias 25 de maio e 4 de junho, com o tema “Divino Espírito Santo, guiai nosso caminho na fé e na unidade”. Os festeiros são João Pedro dos Santos Oliveira e Marcia Regina Pauletti Oliveira e os capitães de mastro são Sérgio Paschoal Gomes e Nilde de Lima Gomes.

Há mais de dez anos, a aposentada Edna Maria Pasqual dos Santos Costa, de 68 anos, cumpre a rotina de ser voluntária na Casa da Festa. Ela é uma das cerca de 70 “Abelhinhas do Divino” que integra o grupo de voluntários. “Quando estou aqui é muito gratificante, passo as minhas tardes de uma maneira bem leve, descontraída, porque trabalhamos com amor. A convivência é maravilhosa e eu sempre espero por esse momento”, diz Edna Maria, moradora de César de Souza.

Os interessados em atuar como voluntários na Casa da Festa podem entrar em contato direto na Associação Pró-Divino, localizada na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232, no Mogilar. Mais informações: 4790-6835.