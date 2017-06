AACD poderá ter consórcio para atendimento regional

O Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, através da Câmara Técnica de Saúde, avançou nas tratativas técnicas para criação de um consórcio de saúde que tem, como uma das prioridades, o atendimento regional na unidade da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) em Mogi das Cruzes. Em reunião com representantes da entidade na quarta-feira (7), a Região apresentou uma demanda inicial de 200 novos casos para assistência. A expectativa é de que a parceria com o Alto Tietê seja viabilizada até meados do segundo semestre e será a primeira experiência da AACD com um consórcio.

As prefeituras terão até o próximo dia 19 para entregar à AACD os relatórios médicos com laudos dos pacientes da demanda inicial. Com esse material disponível, a diretora médica da entidade, Ana Beatriz Proença Tarran, informou que fará um mutirão de triagem para identificar os casos elegíveis para a AACD e indicar as terapêuticas necessárias.

“Foi apresentado um primeiro levantamento de pacientes que serão encaminhados para a AACD para passar pela nossa triagem. Aí sim saberemos quantos pacientes novos vão ingressar na instituição e calcular quantos profissionais serão necessários e o custo desse atendimento”, explicou a diretora médica.

Atualmente, a AACD atende a 192 pacientes de Mogi das Cruzes. A demanda apresentada pelos outros municípios – Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano – corresponde a praticamente o dobro. A direção da entidade ressaltou que as instalações físicas comportam a futura ampliação do atendimento, requerendo apenas a contratação de mais profissionais.