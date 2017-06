A Semana recebe homenagem do Rotary Leste no dia 21

O Rotary Club de Mogi das Cruzes Norte fará uma homenagem ao jornal A Semana e outros parceiros no dia 21 no restaurante Terracota em um jantar de encerramento da gestão 2016/2017. A consagração começará a partir das 20h30.

Segundo Celso Campos, membro da comissão do clube, “o jornal A Semana será homenageado pelos relevantes serviços que presta à comunidade mogiana, levando informações e opinião com imparcialidade e ética, além de apoiar e divulgar importantes causas sociais, inclusive as defendidas pelo Rotary”, informa.

Ele ainda enaltece como os membros da organização chegaram à decisão. “A homenagem foi decidida por unanimidade pelo conselho diretor do clube com apoio dos associados. Devemos também destacar o tempo que o periódico cumpre sua missão, pois não é fácil perseverar por tanto tempo”, explica.