A Semana faz história no Alto Tietê

Completando a milésima edição, o jornal A Semana coleciona ao longo dos seus quase 20 anos diversas histórias para contar. Como o primeiro semanal gratuito a alcançar a marca de 1000 edições, o periódico acompanhou o crescimento de Mogi das Cruzes e de toda a região do Alto Tietê, sempre pautado por um jornalismo irreverente, direcionado ao cidadão que sempre mostrou anseio por uma mídia impressa que atendesse aos seus interesses.

Ao longo de 1000 edições, foram vários os profissionais de comunicação que passaram pela redação. Estagiários, repórteres, publicitários, jornalistas, editores e colunistas que emprestaram o seu know-how ao A Semana e, consequentemente, cresceram profissionalmente junto com o jornal, acompanhando não só as evoluções sociais e econômicas na região, como as mudanças no próprio jornalismo.

Paulo Quaresma foi um dos primeiros editores-chefe do jornal A Semana. Em sua época não havia internet nem a tecnologia de hoje em dia, e, para ele, essa era uma das principais complicações da época. “Uma das dificuldades é que, quando concluíamos os cadernos, o jornal era gravado em um HD Móvel e levado manualmente até a gráfica – trabalho que hoje inexiste, pois tudo é enviado virtualmente, desde a editoração às oficinas de impressão. Além disso, pelo menos até 2004, 2005, inexistiam máquinas fotográficas digitais e tudo era preciso ser revelado e ampliado em papel. Hoje, qualquer smartphone faz fotos com excelente definição que podem ser reproduzidas”, relembra.

O antigo editor-chefe também destaca qual é a importância do jornal chegar à milésima edição. “Num País em que se lê cada vez menos, A Semana é um contraponto a essa triste realidade. Além disso, o jornal é um sinal de resistência a todas essas dificuldades e cumpre um papel importante de bem informar a população, pois mesmo com a velocidade e a proliferação de fontes de informação, o meio impresso ainda é o preferido por muitos. E chegar à milésima edição é um grande feito, uma marca para um jornal que desde sua fundação conseguiu a simpatia, respeito e a aprovação dos leitores e anunciantes da cidade e região”, conta.

Pontapé inicial na carreira

Junto com Paulo, Anderson Magalhães trabalhou cerca de cinco anos no periódico, onde iniciou sua trajetória como um dos principais colunistas sociais da região, a convite da própria superintendente do jornal, Fabíola Pupo. “Fui entregar um convite de uma inauguração para a Fabíola. Ela sabendo que eu era um baladeiro nato, me convidou para assinar a página jovem”, recorda.

Anderson enaltece que foi no periódico que começou a gostar da escrita. “Aprendi quase tudo no jornal… E na raça! Eu ainda não era formado em jornalismo e foi com o mestre Paulo Quaresma – editor daquela época – que tomei gosto pela escrita. Foi o pontapé inicial da minha carreira”, completa.

Segundo o colunista, a milésima edição é de grande importância, principalmente na era tecnológica. “Isso mostra que a mídia impressa ainda reúne as pessoas em torno de assuntos e temas com uma credibilidade que a internet não consegue passar. O jornal A Semana soube aproveitar os espaços públicos para a sua distribuição e tem uma ótima relação custo x benefício para os seus anunciantes”, destaca.

Fiel ao público

Com a missão de “não deixar a peteca cair”, Marta Vicentin começou no cargo de editora de negócios há mais de dez anos e, em 2009, assumiu o cargo de editora-chefe. Ela destaca que em sua época, as redes sociais estavam se tornando fortes no país e relembra como foi a evolução destes meios. “A grande diferença, ou mudança, para os dias atuais é que antes as redes sociais estavam iniciando no Brasil, então, o jornalista não precisava lidar com essa ferramenta em diversos aspectos. No contexto atual, as redes sociais são influenciadoras de notícias, imediatistas na hora de dar uma informação em primeira mão, muitas vezes sem o critério da veracidade. Até mesmo os jornalistas de hoje se pautam nas redes socais, buscam fontes e notícias. Neste ínterim, profissionais e veículos tiveram de se reinventar para caminhar junto à velocidade das redes sociais, o mesmo já tinha ocorrido com o advento da internet. Mas a opinião popular ganhou força nas redes sociais”, evidencia.

Marta parabeniza a milésima edição e explica qual é a importância de um periódico gratuito atingir essa marca. “Há muitos anos existe a discussão sobre o fim do impresso frente à era digital e imediatista em que estamos. A própria crise econômica desfavorece a publicação de periódicos. Eu não acredito no fim, e sim, afirmo que os impressos têm o seu público fiel, passam por adaptações e se modificam, atentos aos interesses do público e às novas manifestações culturais e sociais”, explica. É o que ocorre, segundo ela, com o A Semana, que tem o seu perfil voltado às áreas comercial e de negócios e se mantém no mercado.