A Semana é homenageado pelo Rotary Clube Mogi – Norte

O Rotary Clube de Mogi das Cruzes – Norte reuniu, na noite de quarta-feira, autoridades rotarianas e convidados para prestar uma homenagem ao Jornal A Semana pelos serviços prestados à sociedade civil. O evento aconteceu no restaurante Terracota, em Brás Cubas, e contou com a presença do presidente do Rotary, Darton Cássio Franco Ceola, do membro da comissão, Celso Campos e de outros diretores. O jornal A Semana foi representado pela superintendente Fabíola Pupo e a gerente comercial, Muriel Pupo. O encontro também serviu para encerrar a gestão 2016/2017, em que Ceola dará lugar à presidência para Mara Lopes Modolo.

Para Fabíola, única homenageada da noite, ser agraciada com o reconhecimento de um órgão como o Rotary é prova do trabalho sério que o jornal desenvolve há 19 anos. “Sempre nos prestamos a levar informação com ética, seriedade e imparcialidade, aspectos inegociáveis para a prática do jornalismo. Aliado a isso, levamos a sério o nosso compromisso perante a sociedade de divulgar ações beneficentes que contribuem para o bem-estar de todos”, ressalta.

Na reunião festiva, o Rotary também entregou certificados para pessoas que o apoiaram nessa 5ª edição do Projeto Rumo, que orienta jovens estudantes de escolas das redes pública e privada de ensino apresentando informações sobre carreiras dos níveis superior e técnico.