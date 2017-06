A importância de emitir o RG dos bebês

O RG (Registro Geral) é um documento fundamental para qualquer cidadão brasileiro, ele tem suma importância em diversos tipos de atividades em todo território nacional. Mas o que poucos sabem é que a importância não se limita aos adultos. Para as crianças, mais necessariamente os bebês, ter o documento é uma “mão na roda” para os responsáveis. Segundo o Poupatempo, órgão responsável pela emissão do RG, a retirada do documento pode trazer uma série de vantagens para os pais. De acordo com o órgão, a Carteira de Identidade é um documento mais seguro que a Certidão e Nascimento. O RG permite a identificação completa, com registro de imagem das características faciais na foto 3×4 e o registro das impressões digitais. O documento também substitui a Certidão nos casos de viagens ou consultas médicas em planos de saúde, por exemplo. Além disso, garante a identificação da criança em qualquer situação em que seja necessário, inclusive em casos de acidentes ou desaparecimento.

No ano de 2014 foram emitidos em Mogi mais de 180 mil documentos de crianças de até três anos, número mais alto que o registrado no ano anterior, quando foram registrados pouco mais de 150 mil documentos retirados. Para continuar nesta crescente procura, o Poupatempo tem buscado alertar as famílias sobre as vantagens de ter o documento de identificação dos pequeninos.

Prevenidos

Patrícia Gomes de Sá, de 33 anos, reside em Jundiapeba e destacou as vantagens que obteve ao retirar o documento de sua filha, na época com dois anos de idade. “Quando viajamos, o RG trouxe mais facilidade, não foi necessário carregar um monte de documentos”, frisou. Já Thiago Henrique Martinez, morador do Jardim Universo de 29 anos, se prepara para tirar o documento de seus dois filhos e relatou uma situação constrangedora que passou pela falta do RG. “Já ocorreu de termos só a Certidão de Nascimento e os Policiais Rodoviários exigirem o documento com foto”, comentou.

Para a emissão do documento basta que o responsável legal agende o serviço e leve a criança ao Poupatempo desejado com: Certidão de Nascimento – original e cópia, número de inscrição no CPF (se tiver), documento de identificação do responsável legal – original e cópia, 1 foto 3×4 (com fundo branco).