A importância da música na formação educacional

A música está presente em todos os lugares, independentemente do gênero, é comum que nossa vida seja acompanhada por várias trilhas sonoras. Mas a música tem um papel muito maior do que se é imaginado na formação sociocultural. Um exemplo claro são escolas voltadas para o ensino musical. Segundo a professora e proprietária da escola de música Massaro, Luciana Massaro, a educação musical tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto pela música, estimulando e aperfeiçoando a percepção auditiva, imaginação, coordenação motora, memorização, socialização, expressividade e a consciência fonológica. Devido ao valor que a música atribui aos alunos, existem vários métodos de ensino que variam de acordo com a faixa etária de cada um. “Para as crianças de cinco até oito anos, o ensino deve ser lúdico com cantigas e brincadeiras de roda, atividades de expressão corporal, brincadeiras musicais com copos, trazendo para as aulas toda nossa cultura infantil que nossas crianças do século XXI não conhecem. Já para as crianças de nove até 12 anos, é iniciada leitura de partituras com exercícios de coordenação motora e músicas selecionadas por níveis de aprendizado”, explica. Luciana ressalta a importância da parte teórica do aprendizado. Após a leitura das partituras, a continuidade é feita com reconhecimento das notas (sons), duração de melodia e partes rítmica (tempos), até os conteúdos avançados como harmonia e tonalidades para entrar em uma universidade. Com um nível de atenção elevado, por professores que têm formação acadêmica musical, a escola proporciona aos alunos uma infinidade de aprendizados.

