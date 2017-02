A educação vem de casa

Mais de 150 mil estudantes da rede estadual voltaram às aulas nesta quinta-feira (2) no Alto Tietê. Depois de dois meses de férias, é hora de regressar à rotina. Para os pais, o momento é uma mistura de alívio por verem os filhos voltar à escola – todos nós sabemos como é difícil às vezes conciliar a vida profissional dos pais com a rotina de férias dos pequenos – e a apreensão de ver as crianças crescendo e aprendendo qual é o seu papel na sociedade.

O que muitos pais não sabem é que noções de educação, ética, princípios, valores e respeito começam a ser ensinados desde cedo. E onde esse processo deve começar? Óbvio que em casa! Ensinar aos filhos, desde logo, os significados e as consequências do sim e do não; do certo e do errado; das razões e dos limites; tudo pode representar a diferença entre saber o caminho a seguir ou sair a esmo apanhando-se a cada esquina.

Claro que a escola tem um papel coadjuvante na preparação desses mini-cidadãos. Mas a sua função é complementar, ela não pode e nem deve ser superior ao trabalho de educação realizado dentro de casa. Na escola se aprende Português e Matemática, entre outras disciplinas. Mas é no seio familiar que se aprende a respeitar o próximo e a agir com boas maneiras.

Mas muitos pais acabam delegando para os professores as suas próprias obrigações. Estamos falando de dedicação e cuidados nos primeiros anos de vida de uma criança. Um filho. A correria escassa o tempo e a paciência. O trânsito que absorve horas e horas do dia, do mês, do ano e da nossa vida. Entramos no automático. Como ter qualidade de tempo se não se tem tempo para ter qualidade?

É aí que entra a parceria entre escola e pais. É necessário que os pais sejam mais participativos na vida escolar dos seus filhos. Afinal, cairá sobre eles a responsabilidade dos seus atos, sejam estes bons ou ruins. É preciso que haja disciplina e cobrança dentro de casa para que as nossas crianças não sejam castigadas pelas dificuldades da vida, que não poupa ninguém, muito menos pessoas mimadas que não sabem ser contrariadas. Por outro lado, é fundamental que o sistema de ensino crie mecanismos que facilitem um maior envolvimento dos responsáveis pelos alunos. Aplicativos, horários diferenciados para as reuniões, e-mails, tudo são métodos que podem ser utilizados para que pais e professores possam conversar entre si. Afinal, quando há interesse, toda falta de tempo vira ínfima quando o bem-estar de nossas crianças está em jogo. E é sempre bom lembrar que a educação vem de berço – e ela não precisa ser cara.