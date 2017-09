A busca pelo poder

Em um mundo perfeito, a política é feita de ideologia. Todos os integrantes de um sistema político teriam suas ações baseadas em valores morais defendidos pelas siglas, e suas candidaturas a cargos públicos teriam o objetivo de colocar esses mesmos valores em prática, de forma a que a sociedade e todos os seus membros pudessem viver em uma harmonia de deveres e direitos individuais e coletivos.

Mas a política está longe de ter valores e ideologias para um país melhor e mais justo. Atualmente, especialmente no cenário brasileiro, a política está envolvida em um grande jogo de forças, onde o desejo de melhorar a vida do cidadão dá lugar a uma perigosa ambição de querer o poder acima de tudo, sobretudo acima de ideologias partidárias.

E apesar de ainda faltar um ano para o próximo pleito, já vemos uma grande movimentação dos políticos ansiosos por uma cadeira nas próximas eleições. E parece que tem gente que passa por cima da ideologia em troca de uma garantia maior de ser eleito.

Será que todos esses políticos mudaram suas ideologias? Será que seus valores não combinavam mais com os partidos anteriores e eles rumaram a uma nova sigla em busca de princípios morais, éticos e políticos que combinassem mais com a sua forma de governar? Ou será que essas trocas estão motivadas pela estratégia de tentar uma eleição sem a concorrência de filiados mais populares e poderosos?

Divergências regionais e a tentativa de obter melhor condição para as disputas eleitorais estarão sempre acima da fidelidade partidária e, infelizmente, do compromisso que eles assumem perante a sociedade, de zelar pelo bem-estar dos brasileiros. Isso, na verdade, deve ser a última coisa que eles pensam. O que interessa é o poder adqurido, que, na política, vale mais do que dinheiro.

O sistema está tão viciado que quem não entrar no esquema será descartado. E mesmo quem deseja disputar um cargo com novos ideais, com a palavra “mudança” escrita no peito, terá de se contentar em apenas tentar o cargo de vice em um dos partidos poderosos, ou, se quiser seguir dentro do jogo, ser usado como peça de xadrez para manipular o que há muito já é manipulado. E assim caminha a política brasileira. Eles seguem sendo eleitos, E quem perde? Nós, como sempre.

