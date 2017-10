639 mamografias feitas em 10 dias

A campanha Mogi+Rosa, desenvolvida pela Prefeitura de Mogi das Cruzes em prol da conscientização sobre a necessidade da prevenção ao câncer de mama, segue com programação até o final deste mês. Só nos dez primeiros dias de campanha (02 a 11 de outubro), foram 639 mamografias realizadas, nos quatro equipamentos existentes no município, mais 229 ultrassonografias de mama.

A unidade que mais realizou mamografias neste período foi o Pró-Mulher, com um total de 424 exames feitos. A Unidade Clinica Ambulatorial (Unica), em Jundiapeba, foi a segunda, com um total de 121. No Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, foram 42 mamografias feitas e no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) dois exames foram executados.

No caso das ultrassonografias de mama, elas foram realizadas na Unica e no Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcante. Outros exames que buscam a detecção do câncer de mama, como a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) e a core-biopsy (biópsia por ultrassom), também foram realizados na Unica e no AME.

Ao longo dos próximos dias, a programação da campanha Mogi+Rosa compreende palestras, bate-papos e atividades associadas, além da continuidade das coletas para o exame Papanicolau sem necessidade de agendamento, mais aumento de oferta de mamografias, com encaminhamento das mulheres com idade entre 50 e 69 anos que não tenham realizado o exame no último ano.

Nesta sexta-feira (27) está na programação um evento em parceria com o Centro de Convivência e Apoio ao Paciente com Câncer (Cecan), no Parque da Cidade. Das 8h às 10, será realizada palestra sobre câncer de mama, mais uma aula gratuita de zumba. Além disso, este será o dia em que os funcionários da Prefeitura se vestirão de rosa, para mostrar o apoio o engajamento na campanha.

A campanha também compreende ações como vacinação contra HPV para adolescentes com idades entre 9 e 14 anos, nas unidades básicas de saúde (UBS). Além disso, os colaboradores usam laços rosa na lapela e as unidades são iluminadas com a cor rosa, mundialmente conhecida pela campanha de prevenção ao câncer de mama.