Nesta edição especial de aniversário de Mogi das Cruzes, reservo a minha coluna para homenagear o Clube de Campo de Mogi das Cruzes, que, no sábado (26), realizou elegante baile para comemorar os seus 60 anos. Apresento o registro de alguns dos convidados presentes, e muitos também já confirmaram presença na festa da milésima edição do jornal A Semana, que acontece no dia 13 de setembro.