40 mil imóveis deverão receber atualização do IPTU

Do total de 152,5 mil imóveis existentes no cadastro da Prefeitura de Mogi, cerca de 40 mil deverão receber retificação no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O número é resultado de um trabalho de recadastramento realizado pelo Executivo municipal para apurar a real situação de terrenos e construções e garantir a cobrança correta do tributo. As notificações já estão sendo encaminhadas e os proprietários, compromissários, possuidores ou seus herdeiros e sucessores têm até o dia 16 de outubro para contestar o novo valor.

O trabalho de recadastramento tem sido alvo de muitas reclamações, sobretudo sobre o método utilizado para realizar as medições. Ao contrário do que foi informado, não foram usados drones no serviço, mas sim um avião equipado com equipamentos cartográficos de alta tecnologia a laser e grande precisão, com o objetivo de gerar um levantamento aerofotogramétrico com ortorretificação de imagens de toda a área urbana do município.

Contestação

Se o contribuinte recebeu a notificação é porque foi identificada incompatibilidade entre o imóvel e as informações que constam dos registros da Prefeitura. O contribuinte que reconhece que houve alteração (qualquer) na área construída de seu imóvel, sem a devida regularização na Prefeitura, mas não concorda com a metragem informada na notificação recebida, pode protocolar processo de contestação

Mas se o contribuinte entender que a atualização está correta, é só aguardar a chegada do carnê complementar do IPTU de 2017, para pagar em novembro e dezembro. A relação está disponível para consulta no Quadro de Editais da Prefeitura, no Portal da Transparência do site, e ainda na página específica sobre a atualização do cadastro, também no portal da Prefeitura.