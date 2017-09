4 mil esperam por vaga em creches

Quase 4,4 mil crianças de zero a três anos estão inscritas no Cadastro Municipal Unificado (CMU) aguardando vagas em creches e escolas de Educação Infantil de período integral em Mogi das Cruzes.

Para facilitar o acesso dos pais à lista de espera, a Prefeitura de Mogi das Cruzes começou a desenvolver um sistema online aberto para a população acompanhar o andamento do cadastro. O Poder Executivo afirma que a Divisão de Tecnologia da Informação está desenvolvendo um sistema online para a acessibilidade das listagens, que será disponibilizado e divulgado após os trâmites legais e ajustes necessários para conclusão do sistema.

Através da plataforma, os responsáveis poderão conferir a ordem de chamada na lista de espera. Entretanto, a Secretaria da Educação não divulgou a data de lançamento do aplicativo.

Em nota, a assessoria da Secretaria da Educação, afirma que, além das creches que foram construídas recentemente, a Prefeitura dará continuidade ao investimento e entregará mais uma unidade ainda neste semestre. Além disso, outras quatro escolas de período integral estão em projeto.

Inscrições

Pais de estudantes que estão fora da escola pública e desejam matricular seus filhos na rede pública de ensino poderão fazer as inscrições para as turmas de Infantil IV e ensino fundamental a partir da próxima segunda-feira (2). Entre os dias 2 e 4 de outubro, podem ser inscritas crianças que completarão cinco anos até o dia 31 de março de 2018. Entre os dias 2 e 31 de outubro, estarão abertas as inscrições para o ensino fundamental. Já para o Infantil III (alunos que completarão quatro anos até 31/03/2018), as inscrições serão de 9 a 11 de outubro.

No ensino fundamental podem ser inscritas crianças a partir dos seis anos ou que completam esta idade até 31 de março de 2018 e não frequentaram escola pública, alunos com sete anos ou mais que também estão fora da escola e pessoas interessadas na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para se inscrever é preciso apresentar a Certidão de Nascimento e Comprovante de Endereço, além da carteira de vacinação. A divulgação das listas dos alunos atendidos em cada escola será divulgada após a compatibilização das inscrições.