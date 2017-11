Multa maior por som alto em carros

Bastante conhecido em César de Souza, principalmente pelo comércio que leva seu nome, Sérgio Isamu Hirakawa, 49, desde 98 está à frente da loja Hirakawa, estabelecimento atuante e especializado em materiais elétricos e acessórios. A empresa está investindo em vendas online e na reforma e ampliação de sua sede para comemorar, em 2018, seus 20 anos de atividades. Nascido em Mogi e criado em Suzano, onde morou até os 25 anos, da infância recorda a chácara da família, que cultivava uvas e verduras. Por ter sempre trabalhado em indústria, graduou-se em Engenharia Mecânica pela UMC, em 92, e depois, após uma temporada de três anos no Japão, voltou para o Brasil e abriu a Hirakawa.

Sérgio Hirakawa | Engenheiro

Aos 19 anos, começou a trabalhar na Indústria, como técnico em Mecânica, sem deixar de continuar a ajudar o pai nas plantações, atividade em que era dedicado desde criança. De 94 a 97, morou e trabalhou no Japão. Quando regressou ao Brasil, um ano depois, em 98, já abriu a loja, que comanda até hoje. Mora em César de Souza e é casado há 23 anos com Luciana, que também trabalha na loja, onde cuida do departamento financeiro. Pai de Seiji, 18, e Sayuri, de 13, com a família gosta de aproveitar o tempo em que estão juntos para comer fora. Na cozinha ele confessa que não tem nenhuma experiência, mas aprecia um bom churrasco. Ariano, considera-se modesto na forma como lida com as dificuldades do dia a dia. Nos tempos livres, gosta de jogar e assistir futebol, especialmente jogos do seu time, o São Paulo Futebol Clube. Sua cor predileta é o azul e adota o estilo casual ao se vestir, sempre com calças jeans, sua peça favorita. Perfuma-se com Pierre Cardin e, no cinema, sua predileção vai para os filmes de ação. Adorou conhecer as praias de Fortaleza-CE. O seu principal projeto é conseguir um ponto próprio para a loja e colocar em prática o site de e-commerce da empresa. Budista, o filho do saudoso Iwao Hirakawa e de Tiyoko Hirakawa, 77, aprendeu com os pais a ser sempre verdadeiro em tudo o que se propõe a fazer. Para ele, o maior valor, que faz questão de passar para os filhos, é o respeito ao próximo. Sua frase: “Trabalhar para conquistar seu desejo”.