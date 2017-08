2º Food Truck Solidário nos dias 2 e 3

O FUNDO Social de Mogi promove nos dias 2 e 3 de setembro, das 10 às 21 horas, o 2º Food Truck Solidário, no Parque da Cidade. O evento terá cerca de 30 opções de cardápios, seis deles na moderna versão de “Bike Food”, incluindo hambúrguer, cachorro-quente, pizza, pastel, crepe, açaí, batata rosti, temaki, milk shake e diversos tipos de sobremesas.

Nesta edição, que fará parte da programação pelo 457º Aniversário de Mogi das Cruzes, 20% da renda do evento será repassada para o Fundo Social de Solidariedade, que desenvolve vários projetos ao lado de entidades cadastradas em todo o município. “A primeira edição foi um sucesso, por isso estamos ampliando as opções de cardápio e o horário de funcionamento”, explica a presidente do Fundo Social, Karin Melo.

O Parque da Cidade tem 85 mil metros quadrados e várias opções de lazer e práticas esportivas. Durante a semana, o equipamento recebe uma média de 2 mil visitantes por dia. Nos sábados e domingos, a frequência aumenta e varia entre 5 mil e 8 mil pessoas por dia.

O espaço tem entrada pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, em frente à praça Deputado Paulo Kobayashi (Praça do Oito). O Parque da Cidade funciona todos os dias, das 7h às 19h, mas terá funcionamento especial nos dias 2 e 3 de setembro para a segunda edição do Food Truck Solidário.