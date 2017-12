24 mogianos com Aids

Apenas nos primeiros oito meses do ano, 24 mogianos foram diagnosticados com Aids, segundo dados da Secretaria de Saúde. Apesar do número relativamente expressivo, os casos diminuíram bastante em relação a 2016, quando foram diagnosticados 73 casos.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes está realizando a Campanha Fique Sabendo com o objetivo de promover esclarecimento e diagnóstico precoce em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra a Aids, celebrado em 1º de dezembro. Os exames são realizados pela CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) e os resultados ficam prontos no prazo de 15 dias. Além disso, o local também apresenta palestras sobre prevenção às ISTs/AIDS e realiza a distribuição de preservativos masculinos e femininos e de gel lubrificante.

O CTA também possui um Serviço de Atendimento Especializado que oferece atendimento médico para crianças (de zero a dois anos, filhos de mães soro positivas), adolescentes e adultos, inclusive gestantes, portadores do HIV.

O tratamento segue os protocolos e diretrizes do Ministério da Saúde e a equipe é composta por médicos, enfermeiras, auxiliar de enfermagem, assistente social, psicóloga, educadora, técnica de laboratório e farmacêutica. A unidade conta também com atendimento odontológico especializado em pacientes portadores de HIV.

Atualmente, cerca de 500 pessoas fazem acompanhamento na unidade. Segundo nota da assessoria, muitos pacientes acabam procurando tratamento em cidades diferentes de onde vivem. Predominam os pacientes adultos, sendo as populações mais vulneráveis, atualmente, os homens que fazem sexo com homens e as mulheres heterossexuais.

O Programa Municipal de DST/ Aids funciona de segunda a sexta no Jardim Santista. Para mais informações, o telefone de contato é 4738-5876.