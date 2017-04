1ª Caminhada de Ogum será neste domingo

O grupo Axé Mogi promove neste domingo, dia 23 de abril, a “1ª Caminhada de Ogum”. Com a participação de várias autoridades da cidade, o evento terá início às 9 horas no largo Bom Jesus, de onde a imagem de Ogum seguirá em cortejo com carro aberto até o largo do Rosário. Lá, haverá muitas atrações culturais direcionadas ás religiões de umbanda e candomblé. Na ocasião, haverá danças, músicas, exposições e apresentações de atabaque.

Este evento é o primeiro da série de datas programadas para acontecer este ano. Os eventos tiveram início em setembro de 2016, com a festa de Cosme, Damião e Doum, no ginásio do Sindicato dos Metalúrgicos, levando mais de 30 terreiros da cidade e um público de mais de 500 pessoas. Desde então, os adeptos a este movimento vêm aumentando, para disseminar mais tolerância religiosa.