13º deve gerar receita de R$ 250 milhões em Mogi

A chegada do final do ano tem gerado boas expectativas do comércio mogiano, motivada pelos indicadores de retomada da economia, reaquecimento do consumo e, principalmente, pelo pagamento do 13º salário aos trabalhadores, aposentados e pensionistas. A estimativa da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) é de um incentivo extra de R$ 250 milhões na economia local a partir da última semana de novembro, quando o benefício será liberado para a maioria.

Dos R$ 250 milhões estimados em 13º salário, R$ 190 milhões correspondem ao bônus a ser pago para os 95 mil trabalhadores formais que Mogi das Cruzes possui, uma média de R$ 2 mil por pessoa. Com isso, a dúvida agora é saber onde gastar.

Para o aposentado Hélio Oraldo dos Santos, 73, seu propósito é poder gastar seu décimo terceiro com uma viagem para sua terra natal – Minas Gerais. No entanto, caso não der para viajar, sua segunda alternativa será poupar devido à crise. “Se der para viajar, viajo, se não, vou guardar um pouquinho. A crise incentivou a não gastar muito”, comenta Hélio.

Já o aposentado Jocelino Felipe dos Santos, 58, pretende usar a parcela do seu décimo terceiro para quitar as dívidas e caso venha sobrar dinheiro, seu objetivo principal é finalizar a construção de sua residência. “Investimento é construir”, conclui o aposentado ao dizer como será utilizado seu décimo terceiro.

Comerciantes esperam boas vendas no fim do ano

O recurso extra do 13º salário e a tradição da troca de presentes contribuem para que as vendas do final de ano correspondam a três meses normais de funcionamento do comércio. E o fato dos resultados terem sido favoráveis ao longo do ano motiva o otimismo do setor varejista. “Isso alimenta uma boa expectativa para o Natal, reforçada por fatores como a criação de empregos, as melhores condições de crédito e mesmo a liberação de outros benefícios, como o Fundo de Garantia e o PIS”, avalia Marcos Zatsuga, presidente da ACMC.

Com toda essa expectativa a lojista Aline Amschilinger está ansiosa com as vendas de fim de ano. Para a lojista, os números de vendas tendem a aumentar e consequentemente o fechamento do ano será positivo. “Já estou estocando peças de roupas brancas e douradas”, destaca.