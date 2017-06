13º Abaré em Ação leva atendimento gratuito à população de Jundiapeba

O Instituto Abaré Socioambiental realizará no sábado (24/06)13ª edição do Abaré em Ação no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. O evento disponibiliza diversos serviços à população. Entre eles, emissão da primeira via do RG, orientação jurídica, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, corte de cabelo, além de muitas atividades de lazer. Todas as atividades são gratuitas.

O Abaré em Ação será realizado das 9 às 15 horas, na Escola Estadual Professora Maria Isabel, localizada na Avenida Presidente Altino Arantes 100, em Jundiapeba. O evento é patrocinado pela Itaquareia, uma das fundadoras e mantenedoras do Instituto Abaré Socioambiental.

Atividades

No Abaré em Ação também haverá sessão de cinema ambiental, coleta de óleo de cozinha usado para destinação correta, assim como pilhas, baterias e eletrônicos quebrados. Também haverá distribuição de pipoca e algodão doce, além de brinquedos infláveis para a criançada

Para participar basta comparecer a Escola Professora Maria Isabel durante o horário do evento. Não há necessidade de inscrição prévia. Aos interessados na emissão da primeira via do RG, é importante ressaltar que será apenas para menores de 18 anos e é necessário comparecer com o pai ou a mãe, apresentar a Certidão de Nascimento original, um documento do pai ou da mãe original e uma foto 3×4.

Abaré

O Instituto Abaré Socioambiental foi fundado em 16 de dezembro de 2010 para atuar em ações de responsabilidade socioambiental corporativa de suas fundadoras e mantenedoras: Areia Nova, CEOS, Comercial Ibiaçu, Extração Cachoeira, Itacomix, Itaquareia, Mineradora Pedrix, Pedrix Pavimentação, Realmix, Sargon, Sargon Asfaltos e Ultramassa.

Serviço: 13º Abaré em Ação

Data: 24 de junho (sábado)

Horário: Das 9 às 15 horas

Local: Escola Estadual Professora Maria Isabel, localizada na Avenida Presidente Altino Arantes, 100 em Jundiapeba/ Mogi das Cruzes.

Serviços: Emissão de 1ª via do RG, corte de cabelo, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, cinema ambiental, brinquedos e distribuição de pipoca, entre outros.

Informações: Instituto Abaré Socioambiental – 4647-7372